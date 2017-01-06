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СМИ: "СКА-Хабаровск" сегодня объявит о назначении Андрея Гордеева

Сегодня "СКА-Хабаровск" должен официально объявить имя нового главного тренера, которым станет Андрей Гордеев, передает "Советский спорт".

Напомним, накануне пост главного тренера дальневосточного клуба покинул Александр Григорян, который принял предложение "Анжи".
Теги: СКА-Хабаровск Гордеев
Сегодня, 02:44
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