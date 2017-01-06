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Юрий Газзаев: Зуйкову пожелал удачи в "Зените"
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Вчера 22:08
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Давид Де Хеа: я бы предпочёл, чтобы лучшим игроком "МЮ" был не я, а кто-то из нападающих
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СМИ: "СКА-Хабаровск" сегодня объявит о назначении Андрея Гордеева
Сегодня "СКА-Хабаровск" должен официально объявить имя нового главного тренера, которым станет Андрей Гордеев, передает "Советский спорт".
Напомним, накануне пост главного тренера дальневосточного клуба покинул Александр Григорян, который принял предложение "Анжи".
Напомним, накануне пост главного тренера дальневосточного клуба покинул Александр Григорян, который принял предложение "Анжи".
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