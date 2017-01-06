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Дмитрий Комбаров: на концерте "Ленинграда" натанцевались, как будто после тренировки вышли (фото)

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о том, как побывал на концерте группы "Ленинград". Футболист выложил фото с комментарием в Инстаграме.

"После концерта группировки "Ленинград"! Натанцевались как будто после тренировки вышли", - сообщил Комбаров.

Дмитрий Комбаров: на концерте "Ленинграда" натанцевались, как будто после тренировки вышли (фото)
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 02:59
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 03:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дмитрий, ну, как Вы могли ? Это не наш репертуар ! Мы же приличные люди !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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