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В Китае намерены ограничить траты клубов на покупку легионеров

Департамент управления по делам физической культуры и спорта Китая намерен добиться ограничения расходов клубов на покупку иностранных игроков и их зарплату.

"Будут регулироваться, ограничиваться дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы футболистов", - сообщается в заявлении, которое приводит BFM TV.
Сегодня, 03:07
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