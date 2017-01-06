В Китае намерены ограничить траты клубов на покупку легионеров

Департамент управления по делам физической культуры и спорта Китая намерен добиться ограничения расходов клубов на покупку иностранных игроков и их зарплату.



"Будут регулироваться, ограничиваться дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы футболистов", - сообщается в заявлении, которое приводит BFM TV.