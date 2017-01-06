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Брат Вайналдума перешел в клуб MLS "Филадельфия"

Защитник Джилиано Вайналдум стал футболистом "Филадельфии", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

24-летний игрок достался клубу MLS бесплатно, поскольку младший брат хавбека "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдума находился в статусе свободного агента после ухода летом 2016 года из "Бохума".

СЭ
Сегодня, 03:41
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