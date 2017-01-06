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Защитник "Кубани" близок к переходу в "Шапекоэнсе"

Защитник "Кубани" Аподи близок к возвращению в "Шапекоэнсе", за который он играл в 2015 году, информирует Globo Esporte.

Сообщается, что в настоящее время бразильский футболист ведет переговоры с краснодарцами о расторжении контракта.

Последние полгода Аподи выступал в "Спорт Ресифи" на правах аренды.
Теги: Кубань
Сегодня, 04:03
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