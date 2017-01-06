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Джон Оби Микел подписал контракт с китайским "Тяньцзинь Тэда"

Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел продолжит карьеру в китайском клубе "Тяньцзинь Тэда".

Подробности соглашения между нигерийцем его новой командой пока не сообщаются.

Джон Оби Микел подписал контракт с китайским "Тяньцзинь Тэда"


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Сегодня, 09:54
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