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Евгений Ловчев: Григорян в "Анжи"? Часто возникают фамилии, которые мне непонятны
Футбольный обозреватель Евгений Ловчев прокомментировал назначение тренера Александра Григоряна в "Анжи".
"Помню, что он тренировал "Химки", в последнее время работал – и неплохо – со "СКА-Хабаровском". И все же часто возникают фамилии, которые мне непонятны. Я не знаю, как эти люди играли. Вопросов по Бескову, Лобановскому, Симоняну, которые были уважаемыми игроками и стали такими же тренерами, у меня не возникало, а теперь… Не понимаю, почему те же Хохлов или Колыванов, например, не востребованы.
Ну, предположим у Хохлова не получилось в "Кубани", убрали его. Но больше он нигде и не работает. А другие то здесь, то там. Или они на все готовы и не говорят с руководством об усилении команды? Известно ведь, что в "Анжи" очередное сокращение бюджета, что клуб опять меняет курс развития. Видимо, многие из-за этого и не идут туда, уважают свое футбольное прошлое. А есть ребята, для которых главное просто работать", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Помню, что он тренировал "Химки", в последнее время работал – и неплохо – со "СКА-Хабаровском". И все же часто возникают фамилии, которые мне непонятны. Я не знаю, как эти люди играли. Вопросов по Бескову, Лобановскому, Симоняну, которые были уважаемыми игроками и стали такими же тренерами, у меня не возникало, а теперь… Не понимаю, почему те же Хохлов или Колыванов, например, не востребованы.
Ну, предположим у Хохлова не получилось в "Кубани", убрали его. Но больше он нигде и не работает. А другие то здесь, то там. Или они на все готовы и не говорят с руководством об усилении команды? Известно ведь, что в "Анжи" очередное сокращение бюджета, что клуб опять меняет курс развития. Видимо, многие из-за этого и не идут туда, уважают свое футбольное прошлое. А есть ребята, для которых главное просто работать", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
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