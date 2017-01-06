Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Евгений Ловчев: Григорян в "Анжи"? Часто возникают фамилии, которые мне непонятны

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев прокомментировал назначение тренера Александра Григоряна в "Анжи".

"Помню, что он тренировал "Химки", в последнее время работал – и неплохо – со "СКА-Хабаровском". И все же часто возникают фамилии, которые мне непонятны. Я не знаю, как эти люди играли. Вопросов по Бескову, Лобановскому, Симоняну, которые были уважаемыми игроками и стали такими же тренерами, у меня не возникало, а теперь… Не понимаю, почему те же Хохлов или Колыванов, например, не востребованы.

Ну, предположим у Хохлова не получилось в "Кубани", убрали его. Но больше он нигде и не работает. А другие то здесь, то там. Или они на все готовы и не говорят с руководством об усилении команды? Известно ведь, что в "Анжи" очередное сокращение бюджета, что клуб опять меняет курс развития. Видимо, многие из-за этого и не идут туда, уважают свое футбольное прошлое. А есть ребята, для которых главное просто работать", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Григорян
Сегодня, 09:59
Напечатать
6
(1)
№6 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Ловчев после окончания карьеры игрока работал тренером с командами: "Крылья Советов" Самара в 1980, "Металлург" Златоуст в 1981—1983, "Локомотив" Челябинск в 1986—1987, "Дружба" Майкоп в 1989.И что достиг высоких результатов? Конечно, затем с 1999 года до прекращения существования клуба в 2008 году — президент и главный тренер московского мини-футбольного клуба "Спартак". В сезоне 2000-01 стал с ним чемпионом России, в разные годы также брал с ним кубок и суперкубок.В 2001—2003 годах — главный тренер сборной России по мини-футболу. Ездил с ней на Чемпионат Европы по мини-футболу 2003, где россияне выступили неудачно, не сумев выйти в плей-офф.Как говорится не суди и не судим будешь...А Григорян по тренерским меркам,истчо молодой..Конечно, буду удивлен, если он с дублерами останется в премьере..
Регистрация: 31.10.2013
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: ЦОДД
Удивительно, бывшие футболисты и эксперты типа ЛОвчева, Мостового , Бубнова не понимают или не признаются сами себе, что тренер и игрок- это абсолютно разные профессии. Практика в лице не игравших в большом футболе Ахалкаци, Слуцкого, Непомнящего это давно доказала. А вот Блохин, Понедельник, Кипиани, Аленичев вроде и достигли успехов на поле , а тренеры никакие.

Цитата: ЦОДД
Удивительно, бывшие футболисты и эксперты типа ЛОвчева, Мостового , Бубнова не понимают или не признаются сами себе, что тренер и игрок- это абсолютно разные профессии. Практика в лице не игравших в большом футболе Ахалкаци, Слуцкого, Непомнящего это давно доказала. А вот Блохин, Понедельник, Кипиани, Аленичев вроде и достигли успехов на поле , а тренеры никакие.


я тебе плюс поставил,как и Одиссею,но этот Ваш разговор с "бородой" уже сто раз сказано..,главное здесь то,что футболист и тренер совершенно разные профессии.фамилии так же можно перечислить сотни..раз ты упомянул Кипиани,то можно вспомнить и других звезд грузинского футбола Хурцилава,Дзодзуашвили,Чивадз
е,Гуцаев,Габелия..которые и сегодня работают тренерами,но нечего толкового не добились,наоборот еле сводят концы с концами...гораздо "звезда" ,чем Романцев в "Спартаке" были и Хидиатуллин и Гаврилов да и Юран,но тренерами они не смогли стать.Или Гончаренко Овчинникова и Онопко сравнить,кто сегодня главный,а,кто помощник...или сам Ловчев,прекрасный футболист и не какой в любом деле после футбола,не говоря о Мостовом...
Регистрация: 17.03.2008
№4 Написал: Wonderland (Сегодня, 12:20) #
  • 0
  •  (0)

Григорян? Кажись, в Крематории пел smile


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№3 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 11:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Григорян в "Анжи"? Часто возникают фамилии, которые мне непонятны

Зато он занимался боевыми единоборствами и сможет игроков научить кое каким приемам. smile


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 10:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Удивительно, бывшие футболисты и эксперты типа ЛОвчева, Мостового , Бубнова не понимают или не признаются сами себе, что тренер и игрок- это абсолютно разные профессии. Практика в лице не игравших в большом футболе Ахалкаци, Слуцкого, Непомнящего это давно доказала. А вот Блохин, Понедельник, Кипиани, Аленичев вроде и достигли успехов на поле , а тренеры никакие.
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 10:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Вопросов по Бескову, Лобановскому, Симоняну, которые были уважаемыми игроками и стали такими же тренерами, у меня не возникало, а теперь… Не понимаю, почему те же Хохлов или Колыванов, например, не востребованы.
smile Слуцкий,Гаджиев никогда не играли в футбол - зато какие тренеры. А вот тот же Блохин был футбольной звездой,но как тренер не получился.
Регистрация: 20.02.2013
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.