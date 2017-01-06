"Байер" выставил на трансфер Чичарито

"Байер" выставил на трансфер своего форварда Хавьера Эрнандеса.



Немецкий клуб рассчитывает выручить от продажи 28-летнего мексиканца 25 миллионов евро.



В прошлом сезоне Чичарито с 26 мячами стал лучшим бомбардиром "Байера". В 15 матчах текущего первенства на счету форварда 5 голов, а его безголевая серия длится с 1 октября.