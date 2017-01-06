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"Байер" выставил на трансфер Чичарито

"Байер" выставил на трансфер своего форварда Хавьера Эрнандеса.

Немецкий клуб рассчитывает выручить от продажи 28-летнего мексиканца 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Чичарито с 26 мячами стал лучшим бомбардиром "Байера". В 15 матчах текущего первенства на счету форварда 5 голов, а его безголевая серия длится с 1 октября.
Теги: Байер Чичарито
Сегодня, 10:04
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