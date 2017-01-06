Жерар Пике: пенальти на мне и на Неймаре были чистыми

Защитник "Барселоны" Жерар Пике подверг критике арбитров после поражения от "Атлетика" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании. Стоит отметить, что клуб из Бильбао с 74-й минуты играл вдесятером, а с 80-й – вдевятером.



"Пенальти на мне и Неймаре были чистыми, но мы знаем, почему так происходит.



Результат матча не такой уж плохой для нас. "Атлетик" играл очень плотно, не стеснялся фолить. Вопрос о победителе остается открытым", - цитирует Пике Marca.