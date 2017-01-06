Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жерар Пике: пенальти на мне и на Неймаре были чистыми

Защитник "Барселоны" Жерар Пике подверг критике арбитров после поражения от "Атлетика" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании. Стоит отметить, что клуб из Бильбао с 74-й минуты играл вдесятером, а с 80-й – вдевятером.

"Пенальти на мне и Неймаре были чистыми, но мы знаем, почему так происходит.

Результат матча не такой уж плохой для нас. "Атлетик" играл очень плотно, не стеснялся фолить. Вопрос о победителе остается открытым", - цитирует Пике Marca.
Теги: Пике Барселона
Сегодня, 10:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.