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Андрей Червиченко: история с Самедовым доказала, что трансферы любят тишину

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию вокруг перехода игрока "Локомотива" Александра Самедова в стан красно-белых.

"История с Самедовым лишний раз доказала, что трансферы любят тишину. Ведь все уже трубили о том, что он точно будет в "Спартаке". Видимо, "Локомотив" понял, что красно-белым очень нужен этот игрок.

Я не знаю, насколько правдива цифра в €5 млн отступных за Самедова, но если это так, то я считаю этот ценник завышенным. Судя по тому, что Семин, вроде как, поссорился с Александром, "железнодорожники" могут попасть в очень неприятную ситуацию. Футболист не будет играть, при этом продолжит получать деньги, а "Спартак" его не купит", - цитируют Червиченко "Известия".
Теги: Червиченко Самедов Спартак
Сегодня, 10:46
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6
(4)
№6 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:26) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: mikelo73
Но в истории С Таски Спартак ведет себя ровно также как Локомотив со Спартаком с трансфером Самедова...

логика куриная

Цитата: vvSpartak
С Таски у Спартака нет конфликта

именно
Регистрация: 29.03.2013
№5 Написал: vvSpartak (Сегодня, 12:07) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
С Таски Спартак ведет себя ровно также

С Таски у Спартака нет конфликта


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№4 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 12:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
mikelo73,
не сравнивай , Таски 29 лет, а Самедову 32. Все мы видели Широкова!
Регистрация: 9.06.2011
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Взять самую тупую часть новости, к тому же эти его слова - повтор..Руфу такой руфу.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: паравоз (Сегодня, 11:14) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: mikelo73
Но в истории С Таски Спартак ведет себя ровно также как Локомотив со Спартаком с трансфером Самедова...

если че-у нас есть второй фарм-клуб. рубин. до конца ТО еще далеко.
Регистрация: 20.08.2016
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:55) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Но в истории С Таски Спартак ведет себя ровно также как Локомотив со Спартаком с трансфером Самедова...
Регистрация: 18.03.2012
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