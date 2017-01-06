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"Спартак" сыграет с ФК "Копенгаген" на первом сборе

"Спартак" в рамках подготовки к весенней части чемпионата на первом сборе в Абу-Даби (18 января — 1 февраля) встретится 31 января с ФК "Копенгаген", передает официальный сайт клуба.

На втором сборе в Эстепоне (4–17 февраля) красно-белые проведут два спарринга. Они намечены на 10 и 16 февраля. А на заключительном этапе подготовки в Марбелье (20 февраля — 2 марта) столичная команда проведет товарищескую встречу 26 февраля. Соперники "Спартака" в контрольных матчах, которые состоятся во время испанских сборов, определятся позднее.
Теги: Спартак
Сегодня, 10:49
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№2 Написал: Wonderland (Сегодня, 12:09) #
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Цитата: PanoV
А что остальное время будут делать, колотить шкаф

А в остальное время - начнется РПЛ... И там мы будем колотить... Сперва Краснодар поколотим.... А потом и до вас очередь дойдет stuck_out_tongue_winking_eye Ты анекдот старый знаешь? В предсезонку Спартак ме-едленно спустится с холма... И вы*пет все стадо laughing
Ты лучше думай, кто у вас играть будет без Самеда и Миранчука. Вам пора уже Коряна возвращать


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:00) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Всего 4 матча? А что остальное время будут делать, колотить шкаф под кубок и медали?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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