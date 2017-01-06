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СМИ: Фелипе Мело получит 3 млн евро за расторжение контракта с "Интером"

Полузащитник "Интера" Фелипе Мело близок к тому, что покинет клуб из Милана.

"Нерадзурри" уже договорились с бразильцем о расторжении контракта, информирует Gazzamercato. Сообщается, что Мело получит компенсацию в 3 миллиона евро.

Полузащитник уже имеет предложение от "Палмейраса", где ему предлагают около 2 миллионов евро за 3 года контракта.
Теги: Интер
Сегодня, 10:52
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