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"Ростов" заблаговременно решил проблему с визой для Сердара Азмуна в ОАЭ

6 января "Ростов" начнёт готовиться к весенней стадии еврокубков и чемпионата России. Первый сбор пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах и продлится 15 дней.

В прошлом году один из сборов команды также проходил в этой стране, и у нападающего ростовчан Сердара Азмуна, как у гражданина Ирана возникли проблемы с получением визы в ОАЭ. В связи с этим игроку пришлось готовиться к продолжению сезона самостоятельно. В этом году данную проблему удалось решить, и Азмун начнёт первый сбор вместе с остальными футболистами, передают "Известия".

"В этот раз "Ростов" учёл ошибки прошлого года и сумел разрешить проблему с визой, - рассказал источник в клубе. - Поэтому никаких проблем у Азмуна возникнуть не должно, и он примет участие в сборе, который пройдёт в ОАЭ. Сердар - крайне нужный футболист для команды, и все понимали насколько важно его присутствие на учебно-тренировочных занятиях команды.
Теги: Ростов Азмун
Сегодня, 10:56
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