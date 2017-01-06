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"Рома" выиграла у "Милана" борьбу за Херарда Деулофеу

Нападающий "Эвертона" Херард Деулофеу может перейти в "Рому", информирует Sky Sport Italia.

Сообщается, что римляне выиграли борьбу у "Милана" в борьбе за испанца, который должен заменить Мохамеда Салаха. А египтянин отправляется на Кубок Африки.

"Ромы" готова взять 22-летнего Деулофеу в аренду с последующим правом выкупа.
Теги: Рома
Сегодня, 11:19
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