Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич близок к переходу в клуб Акселя Витселя

"Фиорентина" близка к тому, чтобы продать хорватского форварда Николу Калинича в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует Sky Sport Italia.

Китайцы уже пытались купить игрока, но ранее получили отказ. Теперь же они предложили 45 миллионов евро, что практически равно сумме отступных за игрока, которая составляет 50 миллионов евро. Сам Калинич попросил паузу на раздумья.
Теги: Фиорентина
Сегодня, 11:39
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 12:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
заслужил...
Регистрация: 13.04.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.