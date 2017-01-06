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Александр Григорян: меня не интересует, как Шалимов оказался в "Краснодаре", но - задевает (2)
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Давид Де Хеа: я бы предпочёл, чтобы лучшим игроком "МЮ" был не я, а кто-то из нападающих
Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич близок к переходу в клуб Акселя Витселя
"Фиорентина" близка к тому, чтобы продать хорватского форварда Николу Калинича в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует Sky Sport Italia.
Китайцы уже пытались купить игрока, но ранее получили отказ. Теперь же они предложили 45 миллионов евро, что практически равно сумме отступных за игрока, которая составляет 50 миллионов евро. Сам Калинич попросил паузу на раздумья.
Китайцы уже пытались купить игрока, но ранее получили отказ. Теперь же они предложили 45 миллионов евро, что практически равно сумме отступных за игрока, которая составляет 50 миллионов евро. Сам Калинич попросил паузу на раздумья.
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