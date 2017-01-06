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Евгений Ловчев: Тигиев - это хороший вариант для "Спартака"

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказал мнение по поводу возможного перехода в "Спартак" защитника "Анжи" Георгия Тигиева.

"Это хороший вариант. Я заметил этого парня – он прибавил. На разных позициях может сыграть, техничен, в отборе неплох и в подыгрыше.

В защите сейчас есть Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров. Все игроки с российским паспортом. Но нет лидера. Возможно, им может стать кто-то из легионеров. С другой стороны, интересно посмотреть, что с точки зрения тактики сделает с обороной Каррера", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 11:42
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:33) #
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Болеет за:
«Ростов»
Тигиев хороший вариант для любой команды. А если бы прошел школу Бердыева, то был бы лучшим защитником РФПЛ.
Регистрация: 30.11.2015
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