Джон Оби Микел: пришло время сказать "Челси" "пока"

Полузащитник Джон Оби Микел в своем твиттере попрощался с "Челси". Нигериец продолжит карьеру в "Тяньцзинь Тэда".



"После 10 лет в "Челси", 374 проведённых матчей и 11 завоёванных трофеев пришло время сказать "пока". Премьер-лига - это лучшая лига в мире, и каждый амбициозный футболист мечтает там играть. Выступать за "Челси" и работать с лучшими тренерами мира - это было честью для меня.



Я рад присоединиться к "Тяньцзинь Тэда". Хочу помочь команде расти как на поле, так и вне его. Хочу попрощаться со всем в "Челси" и сказать спасибо", - написал Оби Микел.