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Андрей Аршавин назвал три самых значимых матча в своей карьере

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин на встрече с учениками академии алма-атинской команды назвал три самых памятных матча в своей карьере.

"Те матчи, которые выделил бы я, - это Россия – Нидерланды на чемпионате Европы, когда "Зенит" выиграл Кубок УЕФА, и победа сборной России над Англией в "Лужниках". В этих матчах мне нравилась атмосфера и те чувства, которые я испытывал", - цитирует Аршавина "Чемпионат" со ссылкой на пресс-служба "Кайрата".

В 2007 году россияне в отборочной кампании ЧЕ-2008 обыграли Англию в "Лужниках" (2:1), а затем на чемпионате Европы в четвертьфинале одолели Нидерланды (3:1). Аршавин стал автором одного из голов. В этом же году "Зенит" в финале Кубка УЕФА обыграл "Глазго Рейнджерс" (2:0).
Теги: Аршавин
Сегодня, 11:59
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(1)
№3 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Chicot I
Цитата: йцукенгшщзхъ
а как же арсенал-ливерпуль 4:0


4-4
странно, что не вспомнил... видимо там была своя атмосфера у остальных

спасибо за поправку, помню покер
Регистрация: 7.06.2016
№2 Написал: Chicot I (Сегодня, 12:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: йцукенгшщзхъ
а как же арсенал-ливерпуль 4:0


4-4
странно, что не вспомнил... видимо там была своя атмосфера у остальных
Регистрация: 16.02.2016
№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
а как же арсенал-ливерпуль 4:0
Регистрация: 7.06.2016
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