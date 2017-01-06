Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Григорян: меня не интересует, как Шалимов оказался в "Краснодаре", но - задевает

Новый главный тренер "Анжи" Александр Григорян ответил на вопрос по поводу работы Игоря Шалимова в "Краснодаре".

- Вас постоянно спрашивают об успехах на посту главного тренера женских команд. В этом сезоне "Краснодар" возглавил Игорь Шалимов, который тоже работал в женском футболе. Получается, из женского футбола для тренеров есть путь в мужскую премьер-лигу.

- Стечение обстоятельств. Чистейшая случайность. Не хочу даже анализировать… Вы сказали, что Игорь Шалимов работал в женском футболе, а сейчас – в "Краснодаре"… Мне это неинтересно. Я в женском футболе добился максимальных результатов в России, в том числе на европейском уровне. А чего добился Шалимов в женском футболе, не знаю. Мое видение – ничего. Как оказался в "Краснодаре", меня не интересует. Но – задевает.

- Почему?

- Давайте эту тему закончим. Пусть нас рассудит очная встреча, – цитирует Григоряна "Советский спорт".
Теги: Григорян Шалимов
Сегодня, 12:24
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 12:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Помоему-жаба активно мешает челу оценивать свои и чужие способности.
Регистрация: 18.02.2012
№1 Написал: Avtokrat (Сегодня, 12:32) #
  • +1
  •  (1)
online

Что-то разболтался этот гавнюк.
Регистрация: 26.05.2012
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.