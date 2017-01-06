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"Ростов" определился с соперниками на сборе в ОАЭ

Стало известно расписание контрольных игр "Ростова" на первом сборе, передает пресс-служба клуба.

13 января донская команда сыграет с футбольным клубом "Аль Хиляль" (Эр-Рияд), а 19 января с китайской командой "Хэнань Цзянье" (Чжэнчжоу).

Напомним, что сбор "Ростова" в ОАЭ стартует сегодня и продлится до 20 января.
Теги: Ростов
Сегодня, 13:15
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