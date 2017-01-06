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Андрей Гордеев подтвердил, что возглавит "СКА-Хабаровск"

Андрей Гордеев сообщил, что станет новым главным тренером футбольного клуба "СКА-Хабаровск".

"Мы достигли предварительной договоренности. Остались только формальности, и, думаю, сегодня они будут решены", - цитирует Гордеева ТАСС.
Теги: Гордеев СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:44
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