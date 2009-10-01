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Дмитрий Селюк: у Траоре есть два варианта развития событий

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре может остаться в армейском клубе, если не найдет себе новую команду в зимнее трансферное окно, сообщил агент 26-летнего форварда Дмитрий Селюк.

"У него контракт с ЦСКА, а что будет? Я хотел, чтобы он перешел в "Малагу", но "Монако" сделало все, чтобы этот переход не состоялся. Бумаги были готовы, но они почему-то тянули время.

Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму "Монако", и футболист возвращается", - цитирует Селюка ТАСС.
Теги: Селюк Траоре ЦСКА
Сегодня, 13:49
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9
(1)
№9 Написал: Wonderland (Сегодня, 15:15) #
  • +2
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Либо в Икею как заготовка для тумбочек, либо на дрова для камина...


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№8 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:44) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: maradona72
А с кем Рыболовлев не захочет портить отношения?

И с ЦСКА, и с другими нашими клубами. Ведь неизвестно ещё, кто кому большее одолжение делал летом: Рыболовлеву надо было во что бы то ни стало спихнуть не устраивавшего тренера чёрного лося. Мы не знаем условий сделки: например, иногда арендодатель берёт на себя расходы по зарплате - если ему надо пристроить игрока, и наоборот, арендатор полностью платит, когда прежде всего он сам заинтересован в конкретном футболисте.
Я думаю - но это лишь мои мысли, а не факт - что условия были 50% на 50%, т.е. обоюдовыгодный договор аренды: одни разгружают зарплатную ведомость, другие экономят на зарплате.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:38) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Максим I
, Рыболовлев - владелец "Монако" - врятли станет портить отношения из-за каких-то десятых миллиона евро - это не те деньги по сравнению с бюджетом монегасков.

А с кем Рыболовлев не захочет портить отношения?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:34) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: капля никотина
либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму "Монако", и футболист возвращается"

А первый вариант разве без мани?

Первый вариант может состояться только по согласию всех трёх сторон + стороны, в которую он будет переарендован. В этом случае новый арендатор берёт на себя расходы по зарплате и собственно плате по аренде футболиста: в этом случае бывший арендатор уже ничего не должен (кроме как за тот срок, что футболист уже был в аренде) Так что всё просто.
Второй вариант подразумевает ОБЫЧНО лишь выплаты неустойки в размере от 50 до 100 % расходов на зарплату за тот срок, что он не доиграл в аренде, т.е. до конца ЧР. Это если никаких доп. соглашений нет.
В принципе, Рыболовлев - владелец "Монако" - врятли станет портить отношения из-за каких-то десятых миллиона евро - это не те деньги по сравнению с бюджетом монегасков.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хоть бы остался laughing
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: UncleFit (Сегодня, 14:06) #
  • -6
  •  (8)

Гнидора доить,это наврятли.Думаю там их новый Моуринио№3 займётся им. triumph
Регистрация: 30.10.2016
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (4)

либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму "Монако", и футболист возвращается"

А первый вариант разве без мани?
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:54) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А как же гранды европейского футбола, которые жаждут видеть траоре?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: скальп (Сегодня, 13:51) #
  • -4
  •  (10)

есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму "Монако", и футболист возвращается"

очередной фофан в еврейский жбан гинера))
Регистрация: 24.12.2016
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