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Дмитрий Селюк: у Траоре есть два варианта развития событий
Нападающий ЦСКА Ласина Траоре может остаться в армейском клубе, если не найдет себе новую команду в зимнее трансферное окно, сообщил агент 26-летнего форварда Дмитрий Селюк.
"У него контракт с ЦСКА, а что будет? Я хотел, чтобы он перешел в "Малагу", но "Монако" сделало все, чтобы этот переход не состоялся. Бумаги были готовы, но они почему-то тянули время.
Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму "Монако", и футболист возвращается", - цитирует Селюка ТАСС.
"У него контракт с ЦСКА, а что будет? Я хотел, чтобы он перешел в "Малагу", но "Монако" сделало все, чтобы этот переход не состоялся. Бумаги были готовы, но они почему-то тянули время.
Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму "Монако", и футболист возвращается", - цитирует Селюка ТАСС.
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