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Источник: "Ростов" ищет новую команду для Папа Гуйе

Защитник Папа Гуйе больше не будет выступать за "Ростов", сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В пятницу игроки "Ростова" отправились на первый зимний сбор в ОАЭ, и Гуйе с командой не полетел.

"Гуйе больше в команде не будет. Клуб ищет ему замену", - сообщил источник.

Напомним, 32-летний сенегалец заключил контракт с "Ростовом" перед началом сезона на правах свободного агента.
Теги: Ростов
Сегодня, 13:51
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5
(1)
№5 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 14:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
он хотя бы за Ростов сыграл?
Регистрация: 10.07.2009
№4 Написал: UncleFit (Сегодня, 14:39) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: vermis_64
Цитата: UncleFit
Орлов говорил,что Зине нужен срочно Папа! yum



Не! Это по всем параметрам ваш кадр!

Ну,а вам тогда Гуйе! laughing
Регистрация: 30.10.2016
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: UncleFit
Орлов говорил,что Зине нужен срочно Папа! yum



Не! Это по всем параметрам ваш кадр!
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: UncleFit (Сегодня, 14:10) #
  • -1
  •  (3)

Орлов говорил,что Зине нужен срочно Папа! yum
Регистрация: 30.10.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:01) #
  • -2
  •  (2)

Маме его отдайте.
Регистрация: 3.03.2007
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