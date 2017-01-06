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Бывший наставник "Терека" Ваит Талгаев возглавил "Тараз"

Бывший наставник грозненского "Терека" Ваит Талгаев возглавил "Тараз", информирует официальный сайт клуба.

63-летний специалист уже работал с командой из Тараза в 1996-1997 и 2010-2011 годах и становился чемпионом Казахстана в 1996 году. Украинский тренер Юрий Максимов, покину "Тараз" в конце 2016 года после завершения срока контракта.
Сегодня, 14:22
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