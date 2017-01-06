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Жена Ивелина Попова высказалась против перехода игрока в "Трабзонспор"
Переход полузащитника сборной Болгарии Ивелина Попова из "Спартака" в "Трабзонспор" может сорваться из-за жены футболиста - певицы Елены, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на болгарские СМИ.
Сообщается, что президент "Трабзонспора" Мухаррем Уста убедил руководство "Спартака" продать 29-летнего футболиста на предложенных условиях. Более того, Попов принял условия личного контракта.
Однако в итоге жена полузащитника выступила против переезда в Турцию. Отмечается, что "Трабзонспор", несмотря на это, не отказывается от идеи приобретения Попова и намеревается сделать новое предложение футболисту.
Сообщается, что президент "Трабзонспора" Мухаррем Уста убедил руководство "Спартака" продать 29-летнего футболиста на предложенных условиях. Более того, Попов принял условия личного контракта.
Однако в итоге жена полузащитника выступила против переезда в Турцию. Отмечается, что "Трабзонспор", несмотря на это, не отказывается от идеи приобретения Попова и намеревается сделать новое предложение футболисту.
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