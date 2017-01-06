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Жена Ивелина Попова высказалась против перехода игрока в "Трабзонспор"

Переход полузащитника сборной Болгарии Ивелина Попова из "Спартака" в "Трабзонспор" может сорваться из-за жены футболиста - певицы Елены, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на болгарские СМИ.

Сообщается, что президент "Трабзонспора" Мухаррем Уста убедил руководство "Спартака" продать 29-летнего футболиста на предложенных условиях. Более того, Попов принял условия личного контракта.

Однако в итоге жена полузащитника выступила против переезда в Турцию. Отмечается, что "Трабзонспор", несмотря на это, не отказывается от идеи приобретения Попова и намеревается сделать новое предложение футболисту.
Теги: Попов Трабзонспор Спартак
Сегодня, 14:59
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6
(1)
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
И что прикопались к этому Попопу, избавляются что ли, не самый плохой, так полкоманды можно выгонять Может дорогу кому перешёл, тренеришек там полно, и все с гонором.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 15:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Skyline
еще один подкаблучник?

Отдать ей миллион, что Самедов готов выложить за свой переход и вперёд... joy
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 15:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Зоран Тошич достиг договоренности по контракту с Трабзонспором. После того как жена Попова отказалась ехать в Турцию, возник альтернативный вариант с Тошичем


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№3 Написал: Wonderland (Сегодня, 15:17) #
  • +1
  •  (1)

Послушай бабу - и сделай все наоборот stuck_out_tongue_winking_eye


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 15:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Значит надо предложение делать жене Елене. И ей платить,чтобы муж играл. А она его будет мотивировать.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:04) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
еще один подкаблучник?


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
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