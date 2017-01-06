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Самир Насри может быть дисквалифицирован на четыре года

Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, выступающий на правах аренды за испанскую "Севилью" может быть отстранён от футбола на 4 года, передает Football Espana.

Сообщается, что футболист проходил витаминную терапию в клинике США, а такой вид лечения может скрыть следы допинга. Внутривенная терапия запрещена ВАДА.
Теги: Насри
Сегодня, 15:16
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