Самир Насри может быть дисквалифицирован на четыре года

Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, выступающий на правах аренды за испанскую "Севилью" может быть отстранён от футбола на 4 года, передает Football Espana.



Сообщается, что футболист проходил витаминную терапию в клинике США, а такой вид лечения может скрыть следы допинга. Внутривенная терапия запрещена ВАДА.