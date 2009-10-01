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СМИ: "Зенит" предложил Андреасу Самариса зарплату 2,7 млн евро в год

"Бенфика" и "Зенит" продолжают вести переговоры о переходе полузащитника "орлов" Андреаса Самариса в питерскую команду, утверждает O Jogo.

Сообщается, что "Зенит" предложил 27-летнему греческому хавбеку контракт с зарплатой € 2,7 млн в год при нынешнем доходе игрока в "Бенфике" - € 1,8 млн в год.

Ранее сообщалось, что Самарис может обойтись сине-бело-голубым в € 20 млн.
Теги: Зенит Самарис
Сегодня, 15:30
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№5 Написал: UncleFit (Сегодня, 15:43) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: tfu
Может с появлением кореша и Лодыгин оживет...

Да сиртаки танцевать вместе будут.
Регистрация: 30.10.2016
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spartak-higway
Вросший в лавку игрок Бенфики))

Промолчу о деревянном Андре что вы прикупили.Помнится в более молодом возрасте в том КУ что Шахтер взял данный супернап в пустые ворота попасть не мог.Талант зашкаливает.Уверен принесет немалую пользу соперникам Спама запарывая все свои моменты.Классный трансфер laughing Самарис за сборную совсем неплохо смотрится,как замена Витселю вполне даже ничего.Тем более после успешных продаж Халка,Гарая и Витселя можем себе позволить купить игроков,а не как ваш Федяныч искать игроков по дешевке и всякий УГ.А то Депая хотели)))Смешные свинки.С вашим бюджетом сможете позволить себе очередную Мукунку из Голландии или Африки и всякий шлак типа Самедова,который через сезон рассыплется от старости и то парень сам свой трансфер оплачивает joy Верните еще Паршивлюка пожалуйста,отличный защ,не хуже Ещенко)У обоих ноги не из того места растут.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Wonderland (Сегодня, 15:36) #
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  •  (2)

Они обалдели. Нет, реально, это уже не смешно. Самарис - дно-о! Тарасова возьмите на ту же зарплату - и то, наверное, лучше будет


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№2 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 15:34) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вросший в лавку игрок Бенфики))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Может с появлением кореша и Лодыгин оживет...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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