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ЦСКА на втором сборе сыграет с датским "Эсбьергом"

Датский клуб "Эсбьерг" сообщил на официальном сайте, что 3 февраля в рамках второго зимнего сбора в Испании команда сыграет против московского ЦСКА.

Напомним, с 26 января по 7 февраля у ЦСКА будет проходить второй сбор в испанском Кампоаморе.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:34
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