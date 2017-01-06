Жозе Моуринью: полностью поддерживаю идею расширения числа участников ЧМ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поддержал идею расширения количества команд-участников на чемпионате мира. Ранее стало известно, что число сборных в финальных стадиях мундиаля может быть увеличено до 48."Я полностью поддерживаю эту идею. Как тренер клуба, если бы расширение означало больше игр, меньше праздников и меньше времени для игроков перед началом сезона, я бы сказал "нет". Но расширение не означает больше матчей. Клубы и игроки таким образом будут защищены.Я предпочитаю группы из трех команд, по два матча. Либо ты попал в плей-офф, либо едешь домой. Таким образом, эти два матча группового этапа имеют решающее значение и принесут еще больше эмоций. Команды с меньшим потенциалом и опытом, вероятно, сыграют два матча и вернутся домой. Но они обретут опыт и улучшат свою игру. И к этому добавится финансовая составляющая от участия в финальной части турнира, в том числе вложения в развитие инфраструктуры.Расширение приведет к тому, что чемпионат мира станет еще более социально значимым. Больше стран, больше инвестиций в инфраструктуру, в детско-юношеский футбол. Участие большего количества стран приведет к повышению уровня страсти, счастья, энтузиазма. Больше стран — больше африканцев, азиатов, американцев будут вместе.Чемпионат мира по футболу - это социальное событие, и футбол не может отказаться от возможности и дальше отражать страсть болельщиков", - цитирует Моуринью пресс-служба ФИФА.