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Эдуард Безуглов: ждем скорого возвращения Файзулина

Врач сборной России Эдуард Безуглов на своей официальной странице в Twitter сообщил о том, что полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин близок к возвращению в строй команды.

Напомним, в сентябре 2015 года у игрока случился рецидив травмы колена, после которой он длительное время не мог выступать за команду.

"Восстановление в завершающей фазе... Скоро ждем возвращения", - написал Безуглов.

Эдуард Безуглов: ждем скорого возвращения Файзулина
Теги: Файзулин
Сегодня, 16:19
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17
(0)
№17 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:16) #
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По человечески жаль парня столько времени потерял!
Регистрация: 11.04.2016
№16 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 18:13) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: Opioman
Конечно, не великий игрок, но посильнее всяких Юсуповых с Рязанцевыми.

+

Opioman,
Домингес не лучший свой сезон проводил.
Да и очень не стабильно играет Фаза, бывает супер матчи, а бывает полный провал.
Да и верится с трудом, что наберет былую форму. Ведь получается что сборы он пропускает.

Надеюсь Луческу сможет его "раскрыть" на 146%.
Регистрация: 26.09.2015
№15 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Слабо верится что в сборную вернется.Он сейчас в клубе вряд ли даже в замены пробиться сможет.Практически два года вне футбола.Я уже признаться и позабыл его,игрок не рыба,не мясо.


О сборной никто и не говорит. Я то же позабыл, но игрок был хороший. Вот только какой он сейчас и каким может стать через месяц никто не знает.

Цитата: pasha
А что с Данни?? Он когда ожидается??


Так он вроде бы на первый сбор с командой поедет. Была такая информация.
Регистрация: 29.11.2014
№14 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 17:44) #
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Цитата: Sergeevich
ИМХО только из-за паспорта.

в 2008-м он Домингеса из состава тоже из-за паспорта вытеснил? Тогда у Зенита проблем с лимитом не было. Да и в 12-13-м годах очень неплохо играл. А решающий гол Шахтеру?.. Конечно, не великий игрок, но посильнее всяких Юсуповых с Рязанцевыми.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№13 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 17:39) #
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Болеет за:
«Реал»
Opioman,
ИМХО только из-за паспорта.
Регистрация: 26.09.2015
№12 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 17:38) #
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Цитата: Sergeevich

Здоровья!
Конечно, далеко не ключевой игрок, но наличие паспорта ему может помочь пробиться. В основу маловероятно, но на скамейку точно)

если будет играть как до травм, то почему бы и не в основу?

Цитата: kobr

Такое чувство, что он последний раз еще при Адвокате играл smile .

Спалл его в свое время в опорную зону в пару к Денисову очень интересно перевел.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№11 Написал: pasha Киров (Сегодня, 17:31) #
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А что с Данни?? Он когда ожидается??


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№10 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 17:29) #
  • 0
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Болеет за:
«Реал»
Здоровья!
Конечно, далеко не ключевой игрок, но наличие паспорта ему может помочь пробиться. В основу маловероятно, но на скамейку точно)
Регистрация: 26.09.2015
№9 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 17:02) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
такой же как Юсупов полный ноль
Регистрация: 20.10.2011
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:50) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Играл он неброско, но вполне надежно. Лишним не будет точно.

и забивал бывало необходимые голы для команды...пригодится


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: скальп (Сегодня, 16:46) #
  • -2
  •  (4)

кто это?
Регистрация: 24.12.2016
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:36) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь залатали его качественно. Играл он неброско, но вполне надежно. Лишним не будет точно.
Регистрация: 23.08.2016
№5 Написал: kobr (Сегодня, 16:33) #
  • +4
  •  (6)

Такое чувство, что он последний раз еще при Адвокате играл smile .
Регистрация: 24.10.2006
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:32) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Слабо верится что в сборную вернется.Он сейчас в клубе вряд ли даже в замены пробиться сможет.Практически два года вне футбола.Я уже признаться и позабыл его,игрок не рыба,не мясо.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
И что, он еще собирается играть? Слабо верится.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:27) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и замена Витселю по позиции. Ну в смысле конкурировать он на ней будет с Юсуповым и Могилевцем.
Нормально.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:26) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
где он был? как отдохнул?
Регистрация: 16.03.2010
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