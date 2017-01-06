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Эдуард Безуглов: ждем скорого возвращения Файзулина
Врач сборной России Эдуард Безуглов на своей официальной странице в Twitter сообщил о том, что полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин близок к возвращению в строй команды.
Напомним, в сентябре 2015 года у игрока случился рецидив травмы колена, после которой он длительное время не мог выступать за команду.
"Восстановление в завершающей фазе... Скоро ждем возвращения", - написал Безуглов.
Напомним, в сентябре 2015 года у игрока случился рецидив травмы колена, после которой он длительное время не мог выступать за команду.
"Восстановление в завершающей фазе... Скоро ждем возвращения", - написал Безуглов.
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