Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА получил от "Брюгге" за Страндберга 1,5 млн евро

"Брюгге" заплатил ЦСКА за нападающего Карлоса Страндберга 1,5 млн евро, сообщает бельгийское интернет-издание Voetbalnieuws.

Красно-синие купили Карлоса у шведского клуба "Хеккен" в феврале 2015 года примерно за 500 тысяч долларов. В составе ЦСКА Страндберг забил пять голов в 28 матчах.
Теги: Страндберг Брюгге ЦСКА Трансферы
Сегодня, 16:45
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: art83 (Сегодня, 18:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цска получил прибыль joy
Регистрация: 17.09.2010
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Братки Авена уже выехали за этими деньгами.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:13) #
  • -3
  •  (5)

Чёй-то быстро произвели оплату! Так обычно не бывает. Может быть только если трансфер готовили заранее.

Вобщем, руфу как всегда в своём репертуаре: не получиЛ, а получит. Одним траншем сейчас даже катарцы с эмирейтсами и китаёзами не платят...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.