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ЦСКА получил от "Брюгге" за Страндберга 1,5 млн евро
"Брюгге" заплатил ЦСКА за нападающего Карлоса Страндберга 1,5 млн евро, сообщает бельгийское интернет-издание Voetbalnieuws.
Красно-синие купили Карлоса у шведского клуба "Хеккен" в феврале 2015 года примерно за 500 тысяч долларов. В составе ЦСКА Страндберг забил пять голов в 28 матчах.
Красно-синие купили Карлоса у шведского клуба "Хеккен" в феврале 2015 года примерно за 500 тысяч долларов. В составе ЦСКА Страндберг забил пять голов в 28 матчах.
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