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СМИ: Зоран Тошич перейдет в "Трабзонспор"
"Трабзонспор" договорился с ЦСКА о переходе сербского полузащитника Зорана Тошича, утверждает 61saat.com.
По данным интернет-ресурса, трансфер 29-летнего игрока состоится на следующей неделе.
В декабре скаут "Трабзонспора" просматривал Тошича в матче ЦСКА с "Уралом".
По данным интернет-ресурса, трансфер 29-летнего игрока состоится на следующей неделе.
В декабре скаут "Трабзонспора" просматривал Тошича в матче ЦСКА с "Уралом".
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