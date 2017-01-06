Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Зоран Тошич перейдет в "Трабзонспор"

"Трабзонспор" договорился с ЦСКА о переходе сербского полузащитника Зорана Тошича, утверждает 61saat.com.

По данным интернет-ресурса, трансфер 29-летнего игрока состоится на следующей неделе.

В декабре скаут "Трабзонспора" просматривал Тошича в матче ЦСКА с "Уралом".
Теги: Тошич ЦСКА Трабзонспор Трансферы
Сегодня, 17:07
Напечатать
15
(4)
№15 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: art83
Хорошего футболиста отдают странно.А кто играть будет или мы чего-то не знаем.


Приятно прочитать это от болельщика Зенита, а то почти у всех остальных хорошие игроки только в своей команде, а в других - в лучшем случае "дно".
Регистрация: 29.11.2014
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Butcher
На следующей неделе начнётся предсезонная подготовка и в Москве мы сможем сесть за стол переговоров с руководством ЦСКА и всё решить. В общем я интересен "Трабзонспору", но как я уже сказал - сначала ЦСКА, потом всё остальное".

Не сможет Гинеру выкрутить копыта - уйдёт в Трабзон. Нормальная схема выколачивания бабла. И кто кого?


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: art83 (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошего футболиста отдают странно.А кто играть будет или мы чего-то не знаем.
Регистрация: 17.09.2010
№12 Написал: следующий (Сегодня, 18:10) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
скаут "Трабзонспора" просматривал Тошича в матче ЦСКА с "Уралом"

Скаут этот лох. Как можно оценивать игрока, по договорному матчу?
Регистрация: 14.12.2012
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 18:08) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Жалко, видимо совсем швах с баблом у коюшни..... хороший, креативный игрок,побольше бы таких в нашем чемпионате.
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: Terror Against Terror (Сегодня, 17:52) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Если так, то слава Богу. Спасибо за всё.
Регистрация: 18.11.2016
№9 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 17:49) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Saveger
кроме скаутов Трабзонспора кто-нибудь еще следит за игроками РФПЛ?

Ну за вашими еще китайцы регулярно подсматривают..
Регистрация: 1.10.2015
№8 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 17:48) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
неужели у ЦСКА всё настолько плохо?

нашему спартаку такое бы плохо - три чемпиоства за четыре сезона. прочти ком.6.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 17:42) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
неужели у ЦСКА всё настолько плохо?
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: Butcher (Сегодня, 17:33) #
  • -2
  •  (10)

В интервью Sportske.net сербский полузащитник армейцев Зоран Тошич прокомментировал информацию турецких СМИ о якобы уже решённом вопросе его перехода в "Трабзонспор".

"Да, это правда, "Трабзонспор" обращался ко мне, но на данный момент я не думаю об этом. Все мои мысли о ЦСКА, которому я отдал шесть лет и мой приоритет - продление контракта с армейцами. На следующей неделе начнётся предсезонная подготовка и в Москве мы сможем сесть за стол переговоров с руководством ЦСКА и всё решить. В общем я интересен "Трабзонспору", но как я уже сказал - сначала ЦСКА, потом всё остальное".
Регистрация: 20.12.2015
№5 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 17:31) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
походу Онопко с Гончаренко скоро придется карьеру возобновлять, играть кто будет???
Регистрация: 10.07.2009
№4 Написал: jeyson1328 санкт-петербург (Сегодня, 17:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Будет хорошо если продадут, совсем перестал играть,правда Армейцам и заменить то его некем.
Регистрация: 18.02.2013
№3 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 17:26) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
кроме скаутов Трабзонспора кто-нибудь еще следит за игроками РФПЛ?

Китайцы глаз не сводят с Питера.


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:13) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
кроме скаутов Трабзонспора кто-нибудь еще следит за игроками РФПЛ?
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: пантейлемон (Сегодня, 17:12) #
  • 0
  •  (10)

ну и хорошо уже давно не на уровне -не тянет wink
Регистрация: 21.09.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.