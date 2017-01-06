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18-летний нигериец Самуэль Калу предпочел ЦСКА бельгийский "Гент"

"Тренчин" продал флангового полузащитника Самуэля Калу в "Гент", сообщает официальный сайт словацкого клуба.

Также пресс-служба словаков написала, что 18-летний нигериец мог оказаться и в московском ЦСКА, который также вел трансферные переговоры, но футболист выбрал команду из Бельгии.
Теги: ЦСКА Гент
Сегодня, 17:18
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(0)
№4 Написал: roodwit (Сегодня, 18:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Правильный и хороший выбор
Регистрация: 30.12.2016
№3 Написал: Butcher (Сегодня, 17:38) #
  • -1
  •  (5)

скальп,
это у вас дурачки за борщ и ромбик играют
Регистрация: 20.12.2015
№2 Написал: скальп (Сегодня, 17:28) #
  • -1
  •  (7)

просто парень хочет играть за деньги,а не за еду у Гинера)
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Butcher (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (6)

Такому Калу самое место в Генте)
Регистрация: 20.12.2015
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