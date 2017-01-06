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18-летний нигериец Самуэль Калу предпочел ЦСКА бельгийский "Гент"
"Тренчин" продал флангового полузащитника Самуэля Калу в "Гент", сообщает официальный сайт словацкого клуба.
Также пресс-служба словаков написала, что 18-летний нигериец мог оказаться и в московском ЦСКА, который также вел трансферные переговоры, но футболист выбрал команду из Бельгии.
Также пресс-служба словаков написала, что 18-летний нигериец мог оказаться и в московском ЦСКА, который также вел трансферные переговоры, но футболист выбрал команду из Бельгии.
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