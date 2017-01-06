Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:46
Николай Писарев покинул РФС (3)
Николай Писарев покинул РФС (3)
12:24
Александр Григорян: меня не интересует, как Шалимов оказался в "Краснодаре", но - задевает (35)
Александр Григорян: меня не интересует, как Шалимов оказался в "Краснодаре", но - задевает (35)
Матч "Мец" - "Лион" будет переигран, с хозяев сняли 2 очка
Дисциплинарный комитет французской федерации футбола принял решение снять с "Меца" 2 очка, сообщает "L`Equipe". Матч с "Лионом" будет переигран при пустых трибунах.
Напомним, встреча была прервана главным судьей матча Лионелем Жаффредо, из-за брошенной петарды, которая попала в голкипера "Лиона" Антони Лопеша.
Напомним, встреча была прервана главным судьей матча Лионелем Жаффредо, из-за брошенной петарды, которая попала в голкипера "Лиона" Антони Лопеша.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.