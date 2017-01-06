Матч "Мец" - "Лион" будет переигран, с хозяев сняли 2 очка

Дисциплинарный комитет французской федерации футбола принял решение снять с "Меца" 2 очка, сообщает "L`Equipe". Матч с "Лионом" будет переигран при пустых трибунах.



Напомним, встреча была прервана главным судьей матча Лионелем Жаффредо, из-за брошенной петарды, которая попала в голкипера "Лиона" Антони Лопеша.