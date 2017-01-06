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"Галатасарай" готов заплатить за Витиньо 3,5 млн евро
Нападающий ЦСКА Витиньо может продолжить карьеру в "Галатасарае", утверждает Fotospor. По данным источника, турецкий клуб готов вылжить за футболист 3.5 миллиона евро
В последнее время Витиньо играл на правах аренды за "Интернасьонал". Зимой футболист вернулся в армейский клуб.
В последнее время Витиньо играл на правах аренды за "Интернасьонал". Зимой футболист вернулся в армейский клуб.
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