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"Галатасарай" готов заплатить за Витиньо 3,5 млн евро

Нападающий ЦСКА Витиньо может продолжить карьеру в "Галатасарае", утверждает Fotospor. По данным источника, турецкий клуб готов вылжить за футболист 3.5 миллиона евро

В последнее время Витиньо играл на правах аренды за "Интернасьонал". Зимой футболист вернулся в армейский клуб.
Теги: Витиньо ЦСКА Галатасарай
Сегодня, 18:18
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:21) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Хере себе, в конюшне распродажа по бросовым расценкам.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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