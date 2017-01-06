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Зоран Тошич: мой приоритет - подписать новый контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подтвердил, что у него имеется вариант с турецким "Трабзонспором".

"Да, это правда, что у меня были контакты с "Трабзонспором", но на данный момент я не думаю об этом. Я привязан к ЦСКА, и мой приоритет - подписать с клубом новый контракт. На следующей неделе я поеду в Москву, где мы обсудим продление соглашения. "Трабзонспор" сделал мне предложение, но сперва - ЦСКА, а потом уже все остальное", - цитирует серба Sportske.
Теги: Тошич Трабзонспор ЦСКА
Сегодня, 18:44
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(2)
№5 Написал: Антон Барымский (Сегодня, 19:59) #
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Он нужен ЦСКА, только за адекватную заработную плату
Регистрация: 10.12.2015
№4 Написал: wild stallion Москва (Сегодня, 19:14) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Обыкновенные агентские игры,что бы выбить у ЦСКА более выгодный контракт.Когда Трабзон выйдет на ЦСКА официально,тогда будет другой разговор.
Регистрация: 28.02.2010
№3 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:03) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
потому что больше он никому не нужен
Регистрация: 1.06.2014
№2 Написал: Butcher (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (7)

vemel,
иди в фифу рубись дальше, школоло. Без тебя разберутся
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: vemel (Сегодня, 18:58) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем он нужен ЦСКА ?!
Регистрация: 3.12.2015
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