Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:46
Николай Писарев покинул РФС (4)
Николай Писарев покинул РФС (4)
12:24
Александр Григорян: меня не интересует, как Шалимов оказался в "Краснодаре", но - задевает (35)
Александр Григорян: меня не интересует, как Шалимов оказался в "Краснодаре", но - задевает (35)
Зоран Тошич: мой приоритет - подписать новый контракт с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подтвердил, что у него имеется вариант с турецким "Трабзонспором".
"Да, это правда, что у меня были контакты с "Трабзонспором", но на данный момент я не думаю об этом. Я привязан к ЦСКА, и мой приоритет - подписать с клубом новый контракт. На следующей неделе я поеду в Москву, где мы обсудим продление соглашения. "Трабзонспор" сделал мне предложение, но сперва - ЦСКА, а потом уже все остальное", - цитирует серба Sportske.
"Да, это правда, что у меня были контакты с "Трабзонспором", но на данный момент я не думаю об этом. Я привязан к ЦСКА, и мой приоритет - подписать с клубом новый контракт. На следующей неделе я поеду в Москву, где мы обсудим продление соглашения. "Трабзонспор" сделал мне предложение, но сперва - ЦСКА, а потом уже все остальное", - цитирует серба Sportske.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.