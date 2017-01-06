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В Китае готовы платить 20-летнему Деле Алли миллион долларов в неделю

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли привлек внимание китайских клубов.

Как сообщает ESPN, 20-летнего футболисту предлагают в Китае зарплату миллион долларов в неделю, что в год будет более 50 миллионов.

Предложение лондонскому клубу готовят сразу несколько китайских команд.
Теги: Алли Тоттенхэм
Сегодня, 19:00
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16
(1)
№16 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
ЕПАНУЛИСЬ УСКОГЛАЗЫЕ !!!!


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№15 Написал: Орик СПб (Сегодня, 20:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Китайцы совсем озверели. А ведь совсем недавно Панов за них играл и прочие, "направленные на исправление".

Китайцы недавно приняли программу по развитию футбола с ооочень амбициозными целями. Они прекрасно понимают, что достичь их без кардинального повышения уровня чемпионата нельзя, и идут по знакомому пути покупки "технологий, оборудования" за рубежом с постепенным переходом на свои мощности.
Регистрация: 11.10.2012
№14 Написал: trent (Сегодня, 20:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
окуеть можно...это извращение уже....


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№13 Написал: СПАРТАК НАВСЕГДА (Сегодня, 20:03) #
  • +1
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Вот вам и коммунистический Китай под мудрым руководством коммунистов...Скоро весь мир задавят...а наши ДЕРЬМОКРАТЫ и ЛИБЕРАСТЫ всю страну продали
Регистрация: 31.03.2008
№12 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: UncleFit
Это уже не смешно! Я думаю лет через 5 они задушат всех,это будет самая сильная лига!как же этого не хочется. triumph

Всех быстро задушить не получится. Но Китай делает деньги умом и красиво.
Уверен, что с их подходом к делу, лет так через 10 игроки из Китая будут по миру разлетаться в полный рост. И деньги,вложенные сейчас, они отобьют, к гадалке не ходи!
Купили 5 разных популярных телефонов, теперь двигают серьезно всех в этой теме. Через года 3-4 над китайскими авто смеятся перестанут. А еще немного и их футболеры подтянутся.
Чем больше седых волос, тем больше они приятно удивляют.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:49) #
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Китайцы совсем озверели. А ведь совсем недавно Панов за них играл и прочие, "направленные на исправление".
Регистрация: 12.11.2007
№10 Написал: UncleFit (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (4)

Это уже не смешно! Я думаю лет через 5 они задушат всех,это будет самая сильная лига!как же этого не хочется. triumph
Регистрация: 30.10.2016
№9 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:38) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Дмитрий Греков
не на столько хорош

Тоже так считаю, его если и брать то вместе с датчанином Эриксеном, пасы щикарные раздающим... wink
Регистрация: 3.05.2015
№8 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:32) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рома Евсеенко
Куда мир катится.....


Да никуда не катится. У китайцев период такой настал. Денежный. Через него все станы прошли. И мы тоже - не так давно!
Регистрация: 23.08.2016
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
10 лет и полмиллиарда.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:25) #
  • +1
  •  (3)

Куда мир катится.....
Регистрация: 15.08.2016
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
китайцы дают однако hushed


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Дмитрий Греков
vermis_64,
не на столько хорош


Китайцам нравится и они могут! Значит - хорош! Им виднее. smile
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 19:17) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Еще бы контракт на 15 лет и можно идти)
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: Дмитрий Греков (Сегодня, 19:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
vermis_64,
не на столько хорош
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Деле Алли, конечно, хорош!
Регистрация: 23.08.2016
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