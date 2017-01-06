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19-летний форвард "Перуджи" попал в сферу интересов "Краснодара"

"Краснодар" проявляет интерес к 19-летнему ивуарийскому форварду итальянской "Перуджи" Жану-Армелю Дроле, передает Tuttomercatoweb.

Футболист также входит в сферу интересов голландских ПСВ и "Аякса".

В нынешнем сезоне итальянской Серии B - второго по силе дивизиона - форвард вышел на поле в семи матчах.
Теги: Краснодар Трансферы
Сегодня, 19:12
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