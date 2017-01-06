"Терек" отказался отпускать Адилсона в "Атлетико Минейро"

Представитель полузащитника "Терека" Адилсона Криштиану Маника сообщил, что в декабре футболист вёл переговоры о вероятном переходе в "Атлетико Минейро".



"Мы общались с "Атлетико Минейро" и были заинтересованы в переходе, но российский клуб отверг вариант с трансфером. С уверенностью могу сказать, что нет никаких шансов на уход Адилсона из "Терека" до истечения его контракта. Хотя к игроку есть интерес и от других бразильских клубов, и сам Адилсон готов вернуться, ведь в Европе он выступает уже пять лет", - цитирует агента Globo.