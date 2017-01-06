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"Дженоа" в ближайшее время может арендовать Аделя Таарабта

"Дженоа" планирует взять в аренду полузащитника "Бенфики" Аделя Таарабта, сообщает Sky Sport Italia.

Марокканец уже имеет опыт выступлений в серии А – он ранее защищал цвета "Милана". Предполагается, что Таарабт пополнит ряды "Дженоа" на правах аренды на 18 месяцев.
Теги: Дженоа Бенфика Трансферы
Сегодня, 19:20
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