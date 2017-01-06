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Ренат Янбаев, скорее всего, перейдет в "Краснодар"

32-летний защитник "Локомотива" Ренат Янбаев с высокой долей вероятности перейдет в "Краснодар", сообщает "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне Янбаев провел за "железнодорожников" 12 матчей.
Теги: Янбаев Краснодар Локомотив Трансферы
Сегодня, 19:33
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2
(0)
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 20:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vados
Семин не против? wink

Похоже, Сёмин не против разогнать всю команду...
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Vados (Сегодня, 19:46) #
  • -1
  •  (1)

Семин не против? wink
Регистрация: 1.12.2016
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