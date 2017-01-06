Холдинг Алишера Усманова проспонсировал "Эвертон"

"Эвертон" объявил о подписании контракта с USM Holdings - компанией, крупнейшим акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает официальный сайт "ирисок".



По условиям пятилетнего контракта, тренировочная база "Эвертона" получит название USM Finch Farm. Также компания получит пакет маркетинговых прав, которые будут включать в себя рекламу на стадионе клуба во время матчей.