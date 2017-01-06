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Холдинг Алишера Усманова проспонсировал "Эвертон"

"Эвертон" объявил о подписании контракта с USM Holdings - компанией, крупнейшим акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает официальный сайт "ирисок".

По условиям пятилетнего контракта, тренировочная база "Эвертона" получит название USM Finch Farm. Также компания получит пакет маркетинговых прав, которые будут включать в себя рекламу на стадионе клуба во время матчей.
Теги: Усманов Эвертон
Сегодня, 19:45
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5
(0)
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: сергей гусев
а нас?

Вы играть не хотите !
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: боря888 (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: сергей гусев
а нас?

Вы говно - не стоите даже пятачка
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: Wilshere (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
он же владеет пакетом акций Арсенала , как он теперь 2 клуба спонсирует в апл?

половину акций Эвертона выкупил
Регистрация: 4.05.2014
№2 Написал: plast Спб (Сегодня, 20:03) #
  • -1
  •  (1)

он же владеет пакетом акций Арсенала , как он теперь 2 клуба спонсирует в апл?
Регистрация: 31.07.2010
№1 Написал: сергей гусев ростов-на-дону (Сегодня, 19:55) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
а нас?
Регистрация: 31.03.2016
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