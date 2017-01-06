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Стив Манданда останется в "Кристал Пэлас"
Голкипер "Кристал Пэлас" Стив Манданда этой зимой не покинет лондонский клуб, информирует L`Equipe.
Француз завершит сезон в составе английской команды. Ранее сообщалось, что 31-летний игрок встретился со спортивным директором "Марселя", где якобы обсуждался вопрос о возвращении голкипера во Францию.
Француз завершит сезон в составе английской команды. Ранее сообщалось, что 31-летний игрок встретился со спортивным директором "Марселя", где якобы обсуждался вопрос о возвращении голкипера во Францию.
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