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Андрей Гордеев официально возглавил "СКА-Хабаровск"

Экс-наставник "Мордовии" Андрей Гордеев назначен главным тренером команды "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт клуба.

41-летний специалист подписал с хабаровской командой контракт до конца текущего сезона.

В четверг "СКА-Хабаровск" объявил о завершении сотрудничества с Александром Григоряном, который возглавил "Анжи".
Теги: Гордеев СКА-Хабаровск
Сегодня, 20:10
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