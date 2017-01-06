Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:46
Николай Писарев покинул РФС (4)
Николай Писарев покинул РФС (4)
12:24
Александр Григорян: меня не интересует, как Шалимов оказался в "Краснодаре", но - задевает (35)
Александр Григорян: меня не интересует, как Шалимов оказался в "Краснодаре", но - задевает (35)
"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток заполучить Гризманна
"Манчестер Юнайтед" продолжает уговаривать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна на переход в стан манкунианцев, сообщает The Sun.
Англичане готовы платить французскому форварду 220 тысяч фунтов в неделю, а вот сумма компенсации "матрасникам" пока неизвестна, потому что стороны ведут переговоры.
Англичане готовы платить французскому форварду 220 тысяч фунтов в неделю, а вот сумма компенсации "матрасникам" пока неизвестна, потому что стороны ведут переговоры.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.