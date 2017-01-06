"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток заполучить Гризманна

"Манчестер Юнайтед" продолжает уговаривать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна на переход в стан манкунианцев, сообщает The Sun.



Англичане готовы платить французскому форварду 220 тысяч фунтов в неделю, а вот сумма компенсации "матрасникам" пока неизвестна, потому что стороны ведут переговоры.