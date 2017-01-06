Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток заполучить Гризманна

"Манчестер Юнайтед" продолжает уговаривать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна на переход в стан манкунианцев, сообщает The Sun.

Англичане готовы платить французскому форварду 220 тысяч фунтов в неделю, а вот сумма компенсации "матрасникам" пока неизвестна, потому что стороны ведут переговоры.
Теги: Гризманн Манчестер Юнайтед Атлетико Трансферы
Сегодня, 20:36
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.