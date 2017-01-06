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Приз лучшему игроку мира получил новый дизайн

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала фото приза с обновленным дизайном, который будет вручаться лучшему игроку мира под названием "The Best", сообщает пресс-служба организации.

Церемония вручения этого кубка состоится 9 января. Напомним, претендентами на этот приз являются следующие футболисты: Криштиану Роналду ("Реал"), Антуан Гризманн ("Атлетико") и Лионель Месси ("Барселона").

Приз лучшему игроку мира получил новый дизайн
Сегодня, 20:45
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