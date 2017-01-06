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Хаби Алонсо: у меня еще есть время, чтобы продлить контракт с "Баварией"

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию вокруг своего истекающего контракта.

"У нас ещё есть время, несмотря на спекуляции по поводу моего продления контракта с "Баварией". Я нахожусь в форме, прекрасно себя ощущаю морально. На данный момент я абсолютно всем доволен", - цитирует Алонсо официальный сайт мюнхенского клуба.
Теги: Алонсо Бавария
Сегодня, 21:16
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