ПСЖ отказался от приобретения ван Перси и Чичарито

"ПСЖ" отказался подписывать форварда "Байера" Хавьера Эрнандеса и нападающего "Фенербахче" Робина ван Перси, сообщает Le Parisien.



Голландец в свои 32 года видится парижанам слишком старым, а мексиканец уже заигран в Лиге чемпионов за "фармацевтов". Также вряд ли появятся в команде Луан из "Интернасьонала" и Лукас Аларио из "Ривер Плейта", поскольку руководство опасается, что латиноамериканцам понадобится слишком долгий период на адаптацию.