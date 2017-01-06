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ПСЖ отказался от приобретения ван Перси и Чичарито
"ПСЖ" отказался подписывать форварда "Байера" Хавьера Эрнандеса и нападающего "Фенербахче" Робина ван Перси, сообщает Le Parisien.
Голландец в свои 32 года видится парижанам слишком старым, а мексиканец уже заигран в Лиге чемпионов за "фармацевтов". Также вряд ли появятся в команде Луан из "Интернасьонала" и Лукас Аларио из "Ривер Плейта", поскольку руководство опасается, что латиноамериканцам понадобится слишком долгий период на адаптацию.
Голландец в свои 32 года видится парижанам слишком старым, а мексиканец уже заигран в Лиге чемпионов за "фармацевтов". Также вряд ли появятся в команде Луан из "Интернасьонала" и Лукас Аларио из "Ривер Плейта", поскольку руководство опасается, что латиноамериканцам понадобится слишком долгий период на адаптацию.
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