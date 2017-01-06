Жозе Моуринью: Швайнштайгер еще будет иметь возможность сыграть за "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что у полузащитника "красных дьяволов" Бастиана Швайнштайгера ещё есть шанс сыграть за свой клуб.



"Бастиан ещё будет иметь возможность сыграть за "Манчестер Юнайтед". Швайнштайгер может выйти в стартовом составе или занять место на лавочке запасных. Футболист доступен для нас, поэтому мы будем максимально его задействовать. В первой части сезона мы часто не использовали Бастиана, однако в последствии он доказал свою готовность к играм, несмотря на ранее полученные травмы. Швайнштайгер набрал форму и готов к матчам", - цитирует Моуринью официальный сайт "МЮ".