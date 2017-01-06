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"Манчестер Сити" хочет арендовать Хольгера Бадштубера

Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер попал в сферу интересов "Манчестер Сити", сообщает The Sun.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, работавший с футболистом в мюнхенском клубе, хочет арендовать своего экс-подопечного до конца текущего сезона.
Теги: Манчестер Сити Бавария Трансферы
Сегодня, 21:57
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