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Гендиректор "СКА-Хабаровска": считаю Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения
Гендиректор "СКА-Хабаровска": считаю Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения
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Николай Писарев покинул РФС (4)
"Манчестер Сити" хочет арендовать Хольгера Бадштубера
Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер попал в сферу интересов "Манчестер Сити", сообщает The Sun.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, работавший с футболистом в мюнхенском клубе, хочет арендовать своего экс-подопечного до конца текущего сезона.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, работавший с футболистом в мюнхенском клубе, хочет арендовать своего экс-подопечного до конца текущего сезона.
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